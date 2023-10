W ciemię bity. Granice rasizmu Włodzimierz Jurasz

Dyskusja wokół filmu Agnieszki Holland i przedstawionej w nim wizji tego, co dzieje się na wschodniej granicy całkowicie przesłoniła to, co rozgrywa się tam naprawdę - uniemożliwiając zrozumienie zachodzących w puszczy wydarzeń. Bo przecież nie chodzi o to, jak pani Holland widzi funkcjonariuszy broniących granicy; ważniejsze jest to, co się tam niezależnie od jej halucynacji dzieje, o to, skąd wzięli się tam wszyscy ci ludzie, kto i za co odpowiada. I dlaczego tyle w tym wszystkim rasizmu…