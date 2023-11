W ciemię bity. Odprawa posłów (PiS-u)

A tak na marginesie, czy zauważyliście Państwo, że im gorzej się w kraju dzieje, tym do opisu sytuacji pasuje więcej cytatów z wiekopomnych dzieł polskiej literatury, z tym o złotym rogu i czapce (błazeńskiej) z piór na czele? Hmmm, może właśnie dlatego lewica co i rusz stara się ograniczyć nauczanie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem spisu lektur?

A w środowiskach pisowskich oraz w tej części niepisowskich, która śledzi (i rozumie), co się wokół nas dzieje, zapanowała atmosfera grozy. I to wcale nie z powodu radości, jaką wynik wyborów wzbudził od Mińska po Brukselę. Partie budujące koalicję, która zapewne przejmie rządy, coś tam próbują uzgodnić, miotają się między 500/800+ wzmocnionym o „babciowe” a odkrytą już ponoć budżetową „dziurą Morawieckiego”, marudzą o rosnących cenach paliw, ale nie zauważyłem, by ktoś zwrócił uwagę na to, że wraz z końcem roku kończy się większość (wszystkie?) tzw. tarcz antykryzysowych. To znaczy wygasa zerowy VAT na sporą część artykułów spożywczych oraz nadchodzi koniec mechanizmów powstrzymujących wywołany przez Unię i jej idiotyczną obsesję wzrost cen energii? Może zresztą koalicja postępuje słusznie – jak to wszystko walnie nam na łeb nikt nie zwróci uwagi na zapowiadane (a dające jej tyle radochy) likwidacje TK, IPN, CBA, TVP Info czy wyprowadzenie z NBP prezesa Glapińskiego przez silnych ludzi.