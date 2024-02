W ciemię bity. Za drzwiami stodoły

A tej inwestycyjnym planom rządu Zjednoczonej Prawicy wyraźnie brakowało. Raz oddawał się szaleństwom gigantomanii, innym razem ulegał typowo polskim skłonnościom do marnotrawstwa. Weźmy pierwszy przykład z brzegu – planowaną w okolicach Wrocławia inwestycję Intela, w której słynny koncern chce wytwarzać jakieś półprzewodniki. Rozumiecie Państwo: PÓŁprzewodniki! Jakby nie mógł od razu produkować całych! Kurczę, jakież to małe, jakież to pisowskie…

Z drugiej strony wspomniana, krytykowana od dawna przez Rafała Trzaskowskiego, połączona z rozrzutnością gigantomania, czyli Centralny Port Komunikacyjny. CPK jest po prostu zbędny! Przecież nawet w razie ruskiego ataku US Army może wylądować wprost na łące! Umiejętności ich pilotów udowodnił Chesley Sulenberger, wodując na rzece Hudson, w samym środku Nowego Jorku! A i my nie jesteśmy gorsi, by przypomnieć lądowanie kapitana Wrony (bez podwozia!) na Okęciu. Zresztą nawet wielki znawca spraw wojskowych, były minister obrony i prezydent Bronisław Komorowski, oficjalnie ujawnił, że polscy lotnicy potrafią latać nawet na drzwiach od stodoły.