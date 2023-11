W Dziaduszycach otwarto nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej

Uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym symbolicznego otwarcia dokonali wójt Marta Vozsnak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pilawski, kierownik biblioteki Wioletta Sakwa oraz goście: kustosz WBP w Krakowie dr Wojciech Momot, Ewa Kawiorska, Eugeniusz Rodak i sołtys Dziaduszyc Bogdan Dąbrowski. Wspólną modlitwę odprawił ks. Dariusz Tarka.

- Biblioteka to miejsce pełne ciszy. To taka oaza i schronienie przed hałaśliwym i intensywnym życiem współczesnego świata. To przestrzeń, gdzie ludzie się nie kłócą, a kłócą się dziś niemal wszędzie – mówiła kierownik Wioletta Sakwa.