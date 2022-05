W Gdowie powstanie nowa droga. Połączy trasę wojewódzką 966 z ulicą Lekarską

W tej części Gdowa dla lat tworzą się wielkie korki. Do rejonu, który stał się już gdowskim centrum edukacyjno-sportowym, odwiedzanym przez wiele osób, prowadzi tylko jedna, ciasna droga (ul. Młyńska). Jest ona zablokowana właściwie non stop, bo w placówkach oświatowych znających się na obszarze na zbiegu ulic Lekarskiej, Młyńskiej i Szkolnej uczy się ok. 1000 dzieci w różnym wieku.

Są tam: szkoła podstawowa (otwierana jako gimnazjum, w 2006 roku), przedszkole (rozbudowane mocno w latach 2018-2019, a obecnie trwa kolejne powiększanie bazy dla przedszkolaków), żłobek (otwarty w 2022 roku). W oświatowym kompleksie mieście się także gminna hala sportowo-widowiskowa, wybudowana w latach 2014-2016. Dodatkowo gmina planuje wzniesienie tam jeszcze nowej bazy Gdovii (za „Orlikiem”, w latach 2022-2023).