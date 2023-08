W Glewcu mają już równą drogę. W Wierzbnie czekają na wiosnę Aleksander Gąciarz

W środę został oddany do użytku liczący blisko dwa kilometry odcinek drogi powiatowej między Glewcem a Wierzbnem w gminie Koniusza. To kolejny wyremontowany fragment traktu, biegnącego od drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice do granicy z powiatem krakowskim.