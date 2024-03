W innowacyjnym Ośrodku Rehabilitacji w Radziszowie dzieci spędzały czas na dogoterapii z Fadem i sięgały po wirtualne owoce

Dogoterapia z Fado

Poznawali wady stóp

Zrywali wirtualne owoce

Jedną z nowych, nieznanych do tej pory metod, jest ćwiczenie w goglach z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.

Patrząc przez nie na ekranie pojawia się np. drzewo z owocami, po które dziecko sięga rękami w różnych kierunkach: do góry, w bok, do przodu. „Zerwane” z gałęzi owoce wkłada do miseczki.

Takie ruchy dzieciom cierpiącym na różne schorzenie kończyn górnych, jest łatwiej wykonać przed monitorem niż np. w sali ćwiczeń.