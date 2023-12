W Krakowie powstanie nowy przystanek kolejowy. Tak będzie wyglądał! Barbara Ciryt

W sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w Mistrzejowicach zostanie wybudowany nowoczesny przystanek kolejowy. Najważniejsze, że dzięki tej inwestycji z tej części miasta dojazd do centrum skróci się do kilkunastu minut. Przystanek ma być nowoczesny i funkcjonalny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przetarg na zaprojektowanie i budowę został rozstrzygnięty w sierpniu tego roku. Teraz wykonawca zaprezentował wizualizację przystanku.