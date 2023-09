W małopolskich rzekach coraz większy poziom wody. Rudawa blisko stanu alarmowego

Prognozowano, że może tutaj dość do podtopień, bo na 95 proc. poziom wody przekroczy stan alarmowy. Gdy wydawano komunikat woda na Rudawie miała wysokość 359 cm, co oznacza, że stan ostrzegawczy został przekroczony już o 19 cm, bo wynosi on 340 cm, natomiast stan alarmowy jest tu na poziomie 380 cm. Największe zagrożenie ma trwać do godz. 20 we wtorek.