W Miechowie znów można wyrobić paszport. Skorzystają nie tylko miechowianie

Punkt paszportowy kiedyś w Miechowie działał, ale kilka lat temu został zlikwidowany. Teraz został przywrócony, z czego powinni być zadowoleni mieszkańcy północnej części Małopolski i powiatów z południa Świętokrzyskiego. Ponieważ w przypadku biur paszportowych nie obowiązuje rejonizacja, z placówki na pewno chętnie skorzystają mieszkańcy chociażby powiatu proszowickiego, którzy do tej pory załatwiali sprawy paszportowe głównie w Krakowie.

- Bardzo się cieszę, że nasze wspólne zabiegi osiągnęły dziś finał. Odkąd zostałem wojewodą, postanowiłem, by administracja była bliżej mieszkańców – stwierdził w Miechowie wojewoda Łukasz Kmita, który podziękował władzom powiatu za przygotowanie lokalu i współfinansowanie etatów pracowników punktu.

Powstanie punktu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Jego uruchomienie kosztowało samorząd powiatu około pół miliona złotych, na co złożyły się głównie koszty remontu i wyposażenia pomieszczeń. Jest to piętnasty paszportowy punkt terenowy w Małopolsce.

Adaptację pomieszczeń, połączoną z budową pochylni dla osób poruszających się na wózkach, wykonała firma MK-BUD z Mogilan. Oprócz biura wydziału paszportowego powstała poczekalnia, łazienka, pomieszczenie socjalne, serwerownia. Punkt paszportowy w Miechowie obsługuje klientów w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki od 8 do 16.30.

