W Polsce trwa epidemia zbędnych kilogramów. Jaka jest recepta na zdrowie? Zapytaj fizjoterapeutę!

Dla wszystkich tych, którzy jeszcze szukają motywacji do zmiany codziennych nawyków, świetną okazją, by zrobić krok do zdrowia, będzie kolejna „Środa z fizjoterapią ” w małopolskim NFZ. W ramach niej w naszej sali obsługi klientów (Kraków, ul. Wadowicka 8W) w godz. 14-16 spotkasz dziś przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podpowiedzą oni, jak zadbać o zdrowy kręgosłup dorosłych i dzieci, omówią wyniki twoich pomiarów, które możesz wykonać w kiosku profilaktycznym i doradzą, jak wybrać najlepszą aktywność fizyczną dla siebie.

Epidemia zbędnych kilogramów to w dużej mierze efekt zmian w naszym stylu życia - na co dzień towarzyszy nam stres, mało śpimy, niezdrowo jemy, a odpoczywamy na kanapie. Tymczasem regularna aktywność fizyczna to nie tylko recepta na profilaktykę szeregu chorób układu krążenia, schorzeń narządów ruchu, cukrzycy czy nowotworów, ale również „tabletka” istotna w terapii szeregu różnych dolegliwości.

Kiosk profilaktyczny, który działa w SOK, umożliwia bezpłatne wykonanie podstawowych pomiarów medycznych - ciśnienia tętniczego krwi, wzrostu, masy ciała i jego składu oraz wskaźnika BMI. Pomagają one ocenić ryzyko groźnych chorób cywilizacyjnych. Analiza składu ciała mierzy poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz zawartość wody w organizmie. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi ma pomóc w wykryciu nadciśnienia tętniczego. Indeks masy ciała, czyli BMI, jest istotny, by oszacować zagrożenie nadwagą i otyłością oraz ich konsekwencjami.

Tydzień Zdrowia Rodzin w NFZ

„Środa z fizjoterapią” to jeden z elementów Tygodnia Zdrowia Rodzin w NFZ, który potrwa jeszcze do piątku. Jest on okazją, by przypomnieć mieszkańcom naszego regionu, że dobre samopoczucie i zdrowie w dużej mierze zależą od nas samych i naszych codziennych wyborów. Niezależnie od wieku warto więc stawiać na regularne przeglądy „organizmów”, zdrowie na talerzu i aktywny wypoczynek. A programy profilaktyczne i narzędzia tworzone przez NFZ ułatwiają to zadanie.