W powiecie krakowskim oszuści próbowali wyłudzić oszczędności od seniora. Policjanci zablokowali jego przelewy

- Mieszkaniec powiatu krakowskiego uwierzył fałszywej policjantce, która zadzwoniła do niego na telefon stacjonarny w miejscu pracy 70-latka. Kobieta przedstawiła się jako komisarz Magdalena Kędzierska, funkcjonariuszka małopolskiej policji, prosząc o jego numer telefonu komórkowego. Rozmówczyni zadzwoniła na numer podany przez seniora i poleciła mu wypłacić z banku dwadzieścia tysięcy złotych, uzasadniając to zagrożeniem kradzieży z jego konta. Wypłacone pieniądze kobieta poleciła mu przesłać za pośrednictwem usługi przekazów pieniężnych w placówce Poczty Polskiej na wskazane przez nią dane, co siedemdziesięciolatek uczynił. Czterema przekazami przesłał prawie dziewiętnaście tysięcy złotych – relacjonuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.