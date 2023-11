W samochodzie pod Krakowem miał kilogram narkotyków. Wykryli to policjanci szukając trefnych pojazdów

Po tej wizycie policji w gminie Świątniki Górne do policyjnego depozytu trafił blisko kilogram marihuany. 35-latek usłyszał w prokuraturze zarzut. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 27 listopada 2023 r. Wówczas policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszem z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, wykonując czynności służbowe, mające na celu zwalczanie przestępczości samochodowej pojechali pod wytypowany wcześniej adres posesji w gminie Świątniki Górne. W trakcie tej interwencji wsparcia udzielili kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

- Na miejscu policjanci zastali kilka osób, w tym 35-latka, który na ich widok bardzo nerwowo się zachowywał. Funkcjonariusze po wylegitymowaniu osób, przystąpili do przeszukania całej posesji, celem ujawnienia i sprawdzenia znajdujących się na jej terenie pojazdów. Przestępstw o charakterze samochodowym policjanci tam nie stwierdzili. Jednak sprawdzając jeden z pojazdów m-ki Fiat Ducato, funkcjonariusze ujawnili w jego przestrzeni bagażowej duży worek wypełniony suszem marihuany, co potwierdziło badanie testerem narkotykowym. Ustalili, że narkotyki należą do 35-latka - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.