WAKACJE 2021 SAMOLOTEM. Certyfikat Covidowy nie jest paszportem! Co trzeba zabrać w podróż i jakie zasady obowiązują na lotnisku w Krakowie

Może się to wydawać dziwne, ale na polskich lotniskach, także w Kraków Airport, zjawia się coraz więcej pasażerów, którzy nie wzięli żadnego dokumentu tożsamości – ani paszportu, ani dowodu osobistego – bo byli święcie przekonani, że do latania po Europie i świecie wystarczy im „paszport zdrowotny” ściągnięty na smartfona. Pracownicy portów lotniczych przyznają, że ta powszechnie stosowana, ale mylna nazwa Unijnego Certyfikatu Covidowego, prowadzi do takich właśnie nieporozumień. W skrajnych wypadkach, gdy podróżny przybywa na lotnisko na krótko przed odlotem, nie wystarcza mu czasu na powrót do domu po niezbędne dokumenty. I z wakacji nici – w każdym razie osoba taka nie zostanie wpuszczona na pokład i musi kombinować, jak dolecieć do wymarzonego (i opłaconego) miejsca w inny sposób. Oczywiście – z kompletem dokumentów.

- Dokumenty wymagane to: karta pokładowa, ważny paszport lub dowód osobisty, ważna wiza - jeżeli jest wymagana w kraju docelowym lub w kraju przesiadki. Dla dziecka w przypadku rejsów krajowych - legitymacja szkolna. Pasażerowie powinni mieć także Unijny Certyfikat Covid. Obowiązujące we wszystkich krajach UE zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdza zaszczepienie przeciw Covid-19, przejście choroby lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Certyfikat może mieć formę papierową (wydrukowaną) lub cyfrową