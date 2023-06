Wakacje pogodne i bezpieczne. Odpowiada za to cały zespół zarządzania kryzysowego

- Małopolska jest terenem bogatym w atrakcje turystyczne. Na czas wakacyjny do naszego województwa przybywają licznie turyści. Dla służb jednak jest to czas gotowości i wytężonej pracy w trosce o zachowanie bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, aby każdy zachował zdrowy rozsądek podczas letniego wypoczynku i dbał o bezpieczeństwo swoje, ale też innych. Wakacje udane to takie, z których wracamy zdrowi i bezpieczni. Nie zapominajmy o tym korzystając z wolnych dni. Apeluję o uwagę i zachowywanie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.