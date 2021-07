Weekend w powiecie wielickim: Dni Wieliczki, konny Puchar Niepołomic, święto kolorów, piknik profilaktyczny

Sobota

Wieliczka. Piknik profilaktyczny, teren przy tężni solankowej (na zdjęciu) w Parku św. Kingi, w godz. 12-18. W programie m.in. konsultacje z wieloma lekarzami specjalistami (m.in. diabetologiem, internistą, pulmonologiem) oraz zapisy do do rządowego programu Profilaktyka 40 PLUS. - Można będzie także otrzymać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) i potwierdzić profil zaufany - informuje Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, który wraz z wielicką Kopalnią Soli jest organizatorem wydarzenia. Wstęp wolny.

Sobota i niedziela

Wieliczka. Dni św. Kingi 2021. Wydarzenia będą odbywać się w kilku puntach miasta, m.in.: na Rynku Górnym, przy Wielickiej Mediatece (Plac Skulimowskiego), w Parku Mickiewicza, na Trakcie Solnym. W programie m.in.: Bieg o Pierścień św. Kingi, warsztaty papiernicze, liczne koncerty (m.in. Maurycego Polaskiego, kwartetu Alla Breve, Morningstar Orchestra, Czesława Jakubca i The TreeX), pokaz laserowy, Zlot Food Trucków. Podczas Dni Wieliczki, nad którymi patronat medialny objął „Dziennik Polski” odbędzie się też rejestracja dawców komórek macierzystych z mottem „Z pasją dla Innych – zostań dawcą szpiku”. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Program: www.wck.wieliczka.eu.