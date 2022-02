Weekend w powiecie wielickim: imprezy walentynkowe, bieg, Dzień Seniora

Sobota

Wieliczka. Karnawałowy Bieg na Orientację – dla dzieci i dorosłych, w Lasku Krzyszkowickim, od godz. 8. Zawody, organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Lider, odbędą się w czterech kategoriach: Łaziki (rocznik 2012 i młodsi; długość trasy to ok. kilometr), MM (2011-2008; ok. 3,5 km), M (2007 i starsi; ok. 3,5 km ), MIX (rodzic z dzieckiem; 5-6 km). Informacje pod adresem e-mail [email protected]