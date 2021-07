Węgrzce Wielkie. Autostrada A4 bez utrudnień. Rozwiązany został problem remontu wiaduktów Barbara Ciryt

Wraca normalny ruch na autostradzie A4 w Węgrzcach Wielkich w powiecie wielickim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała zakończenie IV etapu tymczasowej organizacji ruchu. Od piątku 16 lipca 2021 r. nie ma utrudnień na żadnej jezdni A4 w Węgrzcach Wielkich. Były one spowodowane remontem wiaduktów. Termin zakończenia prac na jezdniach autostradowych udało się przyspieszyć. Jest to efektem reorganizacji i wprowadzenia 24-godzinnego systemu pracy. To jednak nie wszystko, bo zmianie uległa także technologia, która pozwoliła na skrócenie utrudnień dla kierowców.