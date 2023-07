Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki

Wesele, czyli impuls do zabawy

Wesele odbyło się w Bramie Krakowskiej, ale nie tylko tam, bo barwny korowód z Panną Młodą i Panem Młodym przeszli do Parku Zdrojowego i do Kaplicy na Wodzie. Tam w kaplicy, do udziału w widowisku dołączył miejscowy proboszcz, ks. Stanisław Langner, który udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Organizatorzy przedsięwzięcia chcieli pokazać wiele zwyczajów. Uczestnicy odtwórcy weselnych ról byli w krakowskich strojach. Organizatorzy zadbali, żeby były zdobione wozy konne, no i niemal obowiązkowe bramy weselne. Podczas ojcowskiego wesela ustawiono dwie bramy, bo taki jest zwyczaj (kultywowany na wioskach do dziś), że gdy Państwo Młodzi jadą do ślubu, to sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, ale i nieznajomi ustawiają na drodze przeszkody - bramy weselne, a weselnicy, żeby przejechać muszą się wykupić.