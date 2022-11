Wieczór Barbórkowy 2022 w Wieliczce. Czas na tańce rumuńskie i węgierskie

Miejskie koncerty z okazji Barbórki odbywają się w Wieliczce już od lat. Tym razem będzie to spotkanie z wątkiem rumuńskim, co jest związane z kopalnią soli w miejscowości Kaczyka/ Nowy Sołoniec w Rumunii, którą w XIX wieku pomagali zakładać wieliccy górnicy. Wielu z nich osiedliło się potem na tym terenie; do tej pory w obu rumuńskich miejscowościach dużo osób mówi po polsku, a ok. 20 proc. mieszkańców ma polskie korzenie.

Z okazji Barbórki 2022 w Wieliczce wystąpią Zespół Pieśni i Tańca „Satmareńskie Tęsknoty” oraz grupa „Doruri Sătmărene” z Rumunii, a także liczni soliści: Petrică Mureșan, Bianca Angela Cionca, Darius Câmpean, Adelin Turi, Iulian Goste, Karina Molnar, Liliana Bota, Paula Cornea, Sara Nistor, Bogdan Bota. W programie m.in. prezentacje tańców rumuńskich i węgierskich oraz inne pokazy muzyczne.