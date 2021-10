Wieliczka. 33-latka przywłaszczyła zgubiony portfel z gotówką, dokumentami i biżuterią. Teraz grozi jej 10 lat więzienia

Mieszkanka powiatu wielickiego, która zgubiła portfel (18 października br.) szybko zorientowała się, że ktoś pobiera pieniądze z jej konta, płacąc za zakupy w różnych sklepach. Zgłosiła sprawę Policji. „Kryminalni” ustalili, że zgubioną kartą posługuje się 33-letnia kobieta, która znalazła portfel i zamiast go zwrócić postanowiła zrobić użytek z jego zawartości.

- 33-latka została ujęta 20 października przez wielickich policjantów. Do zatrzymania doszło przed placówką bankową, gdzie kobieta podszywając się pod poszkodowaną, podrobiła jej podpis i otworzyła rachunek bankowy na jej nazwisko, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Okazało się, że mieszkanka Wieliczki co najmniej siedem razy posłużyła się skradzioną kartą i zapłaciła bądź próbowała zapłacić nią zbliżeniowo za zakupy w różnych sklepach. Pokrzywdzona wyceniła wartość poniesionych strat na kwotę ok. 200 złotych – podaje Policja.