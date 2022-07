Wieliczka. Akcja HDK „Podaruj krew, podaruj życie”. Nagrodą bilet na zwiedzanie kopalni

- Krew może oddać każdy zdrowy dorosły w wieku 18–65 lat. Donację poprzedza szczegółowa ankieta, wnikliwy wywiad medyczny, a także wstępne badania. Nie ma zatem powodów do obaw – kwalifikacja odbywa się pod czujnym okiem lekarzy. Na tę procedurę należy sobie zarezerwować nieco czasu, nawet godzinę. Samo oddane krwi zajmuje raptem 10 minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi pełnej. Dla będącego w pełni sił organizmu to żaden znaczący ubytek – zachęcają do udziału w akcji HDK pracownicy Biura Prasowego Kopalni Soli w Wieliczce.