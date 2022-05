Wieliczka będzie honorować i promować „Miejsca przyjazne seniorom”

Jak informuje wielicki magistrat, w konkursie mogą uczestniczyć kawiarnie, sklepy i apteki oraz instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej itp., które „odpowiadają na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie produktów, usług i zniżek skierowanych specjalnie do tej grupy oraz są miejscami, gdzie seniorzy czują się swobodnie, są godnie traktowani i obsługiwani”.

Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu, który będzie projektem cyklicznym, realizowanym co roku, są przyjmowane do na dzienniku podawczym Urzędu Miasta (ul. Powstania Warszawskiego 1, zgłoszenie można przesłać także pocztą).

Oceną miejsc kandydujących do miana przyjaznych seniorom zajmą się powołane w tym celu, komisja oraz kapituła konkursu. „Miejsca przyjazne seniorom” będą honorowane specjalnymi certyfikatami.