Wieliczka. Bliżej do budowy ronda na feralnym skrzyżowaniu DK 94 ze wschodnią obwodnicą. Inwestycja pochłonie miliony

Koncepcję dla modernizacji „krzyżówki”, gdzie bardzo często dochodzi do wypadków (także śmiertelnych) opracowano w 2021 roku, na zlecenie powiatu wielickiego. Teraz ten sam samorząd przygotuje i sfinansuje dokumentację wraz ze wszystkimi pozwoleniami – dla budowy tam ronda.

W tym celu powiat przejmie na pewien czas od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządzanie odcinkiem (ok. 400 m) drogi 94 w rejonie skrzyżowania. Na taki scenariusz dała już zgodę Rada Powiatu Wielickiego (podczas sesji 26 września).

- Plan zakłada, że dokumentacja dla budowy ronda będzie gotowa do 2024 roku. Szacunkowy koszt opracowania projektu to 500 tys. zł, natomiast na przebudowę skrzyżowania potrzebnych będzie na pewno kilkanaście milionów złotych. Mamy wstępne zapewnienie, że jeśli przygotujemy dokumentację, to GDDKiA sfinansuje budowę ronda na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Powstania Styczniowego – powiedział nam Marian Paszcza, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.