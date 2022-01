Wieliczka. Bliżej do budowy tanich mieszkań pod wynajem. Podobne lokale mają powstać także w Brzegach

To już trzecie podejście do budowy w rejonie wielickim mieszkań dostępnych na preferencyjnych warunkach. Jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem, przedsięwzięcie przy ul. Jasnej powinno zostać zrealizowane do 2025 roku. Mieszkania mają tu powstać na ok. 50-arowej działce, w rejonie dwóch budynków komunalnych, wzniesionych przez Wieliczkę w latach 2008-2010.

Wieliccy radni miejscy dali już zgodę na przekazanie aportem do spółki SIM gruntów przeznaczonych pod tego typu bloki. Zatwierdzono także wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o dofinansowanie części kosztów planowanej budowy (spółka może otrzymać tu dotację pokrywającą do 10 proc. szacowanych kosztów inwestycji). Uchwały w tych sprawach podjęto podczas ostatniej sesji.