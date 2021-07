Wieliczka. Budżet Obywatelski po raz siódmy. Mieszkańcy gminy mają dwa miesiące na zgłaszanie projektów

To już siódmy budżet obywatelski Wieliczki. Tak jak w dwóch poprzednich jego edycjach kwota BO podzielona została na inwestycje ogólnogminne (o wartości do 500 tys. zł) oraz lokalne (warte do 50 tys. zł; tu nastąpiła zmiana, bo w 6. BO była to kwota o 20 tys. zł niższa).

Zasady zgłaszania projektów dużych oraz lokalnych zostały zróżnicowane. W pierwszym przypadku pod wnioskami musi być minimum 10 podpisów popierających daną propozycję, a przy pomysłach o skali lokalnej wystarczy poparcie trzech osób.

Tak jak w minionych latach, nie ma możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Będą one przyjmowane do 3 września 2021 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta. Propozycje można przesyłać także pocztą na adres magistratu (ul. Powstania Warszawskiego 1, 30-020 Wieliczka; decyduje data na stemplu pocztowym). Formularze wniosków, na których należy zgłaszać propozycje do WBO 2021-2022 są dostępne na portalu internetowym gminy (www.wieliczka.eu).