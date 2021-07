Wieliczka chce pomóc Agnieszce. Dni Kingi z akcją poszukiwania dawców szpiku

Zawsze uśmiechnięta i życzliwa, powszechnie lubiana, nieodmiennie z aparatem w dłoni. W Wieliczce Agnieszki Rogalskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Aga, której pasją jest fotografia od lat dokumentuje codzienne życie Wieliczki i jego mieszkańców, uwieczniając w kadrze wydarzenia kulturalne, społeczne i wszystkie inne, które skupiają i jednoczą społeczność miasta.

Fotografowanie to wielka pasja Agnieszki. Jak opowiada jej córka Justyna - „w oczach mamy pojawia się zawsze ten błysk, kiedy uchwyci wyjątkowy moment, o którym później może opowiadać godzinami”.

Agnieszka pisze także teksty piosnek, opowiadających o ludziach i ich emocjach. Los innych osób nigdy nie był jej obcy. Przez wiele lat pomagała potrzebującym, a teraz ona potrzebuje wsparcia.

- O białaczce biofenotypowej dowiedzieliśmy się pod koniec czerwca. Wykryto ją podczas rutynowych badań. Był to dla nas ogromny cios, ale mama ma jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, więc traktujemy chorobę jako etap przejściowy. Myślę, że największą motywacją mamy do walki z białaczką są otaczający ją ludzie. Troska, dobre słowo, to że wszyscy na nią czekają dodaje jej sił do dalszej walki o siebie i innych – mówi Justyna.