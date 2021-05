Wieliczka. Handlował częściami z kradzionych samochodów. Mężczyźnie grozi kilka lat więzienia

Gdy policjanci weszli na teren punktu handlowego, był tam tylko jego pracownik (został on przesłuchany). Natomiast właściciel „firmy”, jak ustalono - przebywał na Ukrainie. Został on zatrzymany 27 maja, gdy wracał do kraju, ujęli go funkcjonariusze Straży Granicznej. Mężczyźnie przedstawiono zarzut paserstwa, zagrożony karą więzienia od trzech do pięciu lat.