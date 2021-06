Wieliczka. Huczne urodziny Cafe Kultura. Przygotowano wiele atrakcji i nowy „ogródek” na Rynku Górnym

Impreza na Rynku Górnym rozpocznie się o godz. 15. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin, m.in.: warsztaty plastyczne, projekt „Książkowe aktywności”, prowadzony przez wielicką „Księgarnię na Rogu”, Gry Narodów Świata NowUs.

Na rynku stanie karuzela i dmuchany tor przeszkód. Nie zabraknie malowania buzi i konkursu plastycznego „Tort urodzinowy Cafe Kultura”. Jego rozstrzygnięcie oraz degustację urodzinowego tortu zaplanowano na godz. 17.

Będą także warsztaty ekologiczne, a na stanowisku ekodoradców m.in. ogromna planszowa ekogra oraz ekoquizy.

- To dla nas również okazja do zaproszenia wszystkich do nowego, większego kawiarnianego ogródka na płycie Rynku Górnego, którego uroczystego otwarcia dokonamy właśnie w niedzielę. Zadbamy o to, aby lato w mieście było nie tylko smaczne ale i pełne kwiatów, uśmiechu i letniego orzeźwienia – zaprasza Wielickie Centrum Kultury.