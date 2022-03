Wieliczka. Już ponad 200 uchodźców w ośrodku w Grabiu. Miasto prosi o pomoc w urządzaniu dla nich kolejnych pokoi Jolanta Białek

W ośrodku w Grabiu pod Wieliczką przyjęto już ponad 200 uchodźców z Ukrainy. Pierwsi z nich przyjechali tu 1 marca, z Rzeszowa, dwoma autobusami zorganizowanymi przez samorząd, a w kolejnych dniach pojawili się następni. Docelowo w Centrum Fatimy w Grabiu będzie ok. 500 miejsc – przede wszystkim pokoje 2-4-osobowe – dla uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Wieliczka apeluje do darczyńców i firm o pomoc w wyposażaniu kolejnych pokoi dla nich. Pilnie potrzebne są m.in. łózka, szafy i inne meble, a także sprzęt do sanitariatów.