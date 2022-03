Wieliczka. Nagrody kulturalne 2021 trafiły do muzyka oraz rzeźbiarza, a dochód z koncertu - na rzecz uchodźców [ZDJĘCIA]

Wielicka Nagroda Kulturalna jest przyznawana od 15 lat. Ustanowiono ją w 2006 roku dla inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury. Honorowani są w ten sposób artyści, zespoły, instytucje lub organizacje, wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Każdego roku przyznawane są dwie takie nagrody. Tym razem trafiły one do rzeźbiarza Pawła Janowskiego, autora wielu prac, wykonanych z różnych materiałów (również z soli), zajmujące się m.in. także renowacją zabytkowych kapliczek przydrożnych w gminie Wieliczka, oraz do Janusza Radka - muzyka, wokalisty, aktora spektakli muzycznych, który od kilku lat mieszka w podwielickiej Lednicy Górnej.

Koncert Janusza Radka zgromadził ogromną publiczność. Sala kinowa mediateki była wypełniona do ostatniego miejsca.