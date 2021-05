Wieliczka. Od czerwca punkty szczepień będą oferować przede wszystkim Pfizera. Preparat AstraZeneka zalega „w magazynie”

W Wieliczce ma miejsce scenariusz podobny do tego z wielu puntach szczepień w Polsce: mieszkańcy nie chcą szczepić się preparatem AstraZeneca.

- Zostało nam jeszcze dużo AstraZeneki, bo ok. 4000 dawek, ale ludzie nie chcą się nią szczepić. Natomiast Moderna, którą mieliśmy w dość małej ilości została w całości wykorzystana – powiedział nam Łukasz Sadkiewicz, prezes spółki „Solne Miasto”, która wraz z gminą Wieliczka prowadzi miejski punkt szczepień powszechnych.

W punkcie w „Solnym Mieście” zaszczepiono do tej pory ok. 6500 osób. Byłoby ich na pewno więcej – można tu wykonywać dziennie ok. 800 szczepień – gdyby nie to, że do dyspozycji mieszkańców pozostał obecnie tylko preparat AstraZeneca.