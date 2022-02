Wieliczka. Opóźnia się budowa szkoły. Kompleks przy ulicy Jedynaka nie będzie gotowy na wrzesień 2022

To jedna z najbardziej wyczekiwanych i potrzebnych inwestycji w Wieliczce. Budowa przy ul. Jedynaka 11 największej miejskiej podstawówki – dla ok. 450 dzieci – trwa od kwietnia ubiegłego roku. Zapowiadano, że nowa szkoła będzie gotowa na początek września 2022 roku.

- W umowie z wykonawcą inwestycji termin jej zakończenia wyznaczono na grudzień 2022, ale chcieliśmy przyśpieszyć prace i otworzyć szkołę we wrześniu. Jednak to się nie uda. Firma budująca szkołę poinformowała, że ten termin jest nierealny z uwagi na zachorowania wśród jej pracowników oraz problemy z podwykonawcami. Dlatego, po rozmowach z dyrektor SP 4, powstał pomysł, by nowa szkoła była przez pewien czas jej dodatkową lokalizacją. Bez tego trzeba byłoby czekać z otwarciem centrum edukacyjnego przy ul. Jedynaka aż do września 2023 roku – powiedział nam w poniedziałek Łukasz Sadkiewicz, prezes spółki komunalnej „Solne Miasto”, która prowadzi inwestycję przy ul. Jedynaka.