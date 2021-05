Wieliczka. Otwarto drugi w mieście punkt szczepień powszechnych – w szybie Regis

Boniek kontra Błaszczykowski. "Mógł pożegnać się z trenerem w inny sposób, a nie ukrzyżować go"

Trwa medialna polemika pomiędzy Jakubem Błaszczykowskim i Zbigniewem Bońkiem. Po głośnym wystąpieniu kapitana Wisły Kraków w programie Canal + Sport nie trzeba było długo czekać na odpowiedź prezesa PZPN. Zibi odniósł się do riposty Kuby w programie "Prawda Futbolu". I poradził wiślakowi, by poszedł grać do drugiej, trzeciej ligi!