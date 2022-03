Wieliczka. Pejzaż miejski na wystawie. Warto to zobaczyć [ZDJĘCIA]

- Poszukując interesujących kompozycji architektonicznych, a także oryginalnych miejsc, artyści w swoich pracach wykorzystali również grę świateł. Talent, doza fantazji i doświadczeń przyczyniły się do powstania obrazów zarówno realistycznych, jak i nierealistycznych, przedstawionych w formie ilustracyjnej, czy też graficznej. Wystawa skłania do refleksji nad ukrytymi metaforami, które subiektywnie można rozpoznać w pejzażu miasta – tak zaprasza do obejrzenia nowej ekspozycji Wielickie Centrum Kultury.

Wernisaż „Pejzażu miejskiego” miał miejsce w ostatni weekend. Wydarzeniu towarzyszył występ finalisty programu „Idol” - Jakuba Krystyana, na co dzień związanego z Uniwersal Music Poland, znanego m.in. z brawurowego wykonania utworu Stinga „Englishman in New York”.

Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Wielickiego Centrum Kultury. Wstęp wolny.