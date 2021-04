Wieliczka. Pierwszy punkt szczepień masowych jest gotowy. Szczepienia mogą ruszyć jeszcze w kwietniu

Miejsce to ulokowano w hali widowiskowo-sportowej „Solnego Miasta”. Powstało tam: osiem „gabinetów” wykonywania szczepień (każdy wyposażony m.in. w lodówkę do bieżącego przechowywania szczepionek), rejestracja, poczekalnia dla pacjentów oraz niezbędne zaplecze. Szczepienia będzie prowadzić tu firma Liberandum Ratownictwo Medyczne (ta sama która od jesieni 2020 prowadzi przy „Solnym Mieście” na zlecenie Wieliczki punkt wykonywania testów na Covid-19).

- W punkcie w „Solnym Mieście” jesteśmy w stanie zaszczepić dziennie ok. 1000 osób, ale wszystko zależy od tego ile będziemy otrzymywać szczepionek. Mają one przyjeżdżać tu zamrożone, dysponujemy także zamrażarką, mającą zakres temperatury do -80 stopni C, gdzie mogą być przechowywane szczepionki – mówi Łukasz Sadkiewicz.

W Wieliczce będą dwa punkty szczepień powszechnych. Drugi, prowadzony przez Uzdrowisko wielickiej Kopalni Soli, powstaje w szybie Regis (przy placu Kościuszki). To miejsce ma być gotowe na 1 maja 2021. Planowana tu dzienna liczba szczepień to ok. 300 (od poniedziałku do piątku) oraz 450 (w dni weekendowe).