Wieliczka. Punkt selektywnej zbiórki odpadów z kartami czipowymi. Novum ma zapobiegać nadużyciom

- System Kart PSZOK ma na celu kontrolę czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego w gminie Wieliczka. Ta weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z opłat mieszkańców gminy jest on finansowany. Brak kontroli na PSZOK-u wykorzystywały do tej pory różne firmy, również spoza terenu gminy – podaje wielicki magistrat.