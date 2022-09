Wieliczka. Rozpoczął się 6. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Na inaugurację – sacrum i profanum [ZDJĘCIA]

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej odbywa się w Wieliczce już po raz szósty. Motywem przewodnim pierwszego koncertu było sacrum i profanum. O szczegółach dotyczących programu spotkania i samych artystów opowiedziała prowadząca koncert Ewa Rzetecka-Niewiadomska.

- W tym roku po raz pierwszy uchyliliśmy rąbka tajemnicy dotyczącej występu organisty. Publiczność nie tylko wysłuchała wspaniałej muzyki organowej, ale również zobaczyła na dużym ekranie artystę w trakcie koncertu. Nie był to koniec nowości. Po koncercie artyści zaprosili najmłodszych przedstawicieli publiczności do udziału w krótkim spotkaniu edukacyjnym. Była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia instrumentów muzycznych z bliska i zadania muzykom pytań dotyczących ich profesji. Podczas spotkania dzieci otrzymały również upominki – muzyczne zakładki do książki – podaje Wielickie Centrum Kultury, które organizuje renomowany już festiwal we współpracy z parafią św. Klemensa w Wieliczce.