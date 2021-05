Wieliczka. Ruszył punkt szczepień powszechnych w „Solnym Mieście”. W szybie Regis szczepienia od 15 maja

NOWE Kraków. Sprawa odzyskania Domu Piłsudskiego utknęła w Sądzie Najwyższym, a "legioniści" domagają się od miasta milionów

W styczniu w 2019 r. w krakowskim sądzie zapadł prawomocny wyrok mówiący, o tym, że Związek Legionistów Polskich nie ma prawa do zasiedzenia Domu Piłsudskiego na Oleandrach. Wydawać by się mogło, że takie orzeczenie przyśpieszy przejęcie budynku przez miasto. Okazało się jednak, że ZLP złożył od tego wyroku skargę kasacyjną, a to spowodowało zawieszenie innego procesu, na etapie odwoławczym, w sprawie wydanie nieruchomości miastu. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie to szybko nie zostanie odwieszone. Co najciekawsze, w ubiegłym roku ZLP pozwał miasto od którego domaga się kilku milionów złotych.