Wieliczka. Uderzył sąsiada łopatą w głowę. Areszt dla sprawcy przestępstwa

Do zdarzenia doszło 23 czerwca 2021 w godzinach popołudniowych na jednej z ulic w Wieliczce. Do oficera dyżurnego Policji zadzwonił mieszkaniec Wieliczki informując, że jego znajomy został uderzony łopatą w głowę przez sąsiada.

- Na miejsce zdarzenia został niezwłocznie skierowany patrol. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej 22-letni pokrzywdzony wracając do domu przechodził koło posesji swojego sąsiada. W pewnym momencie został przez niego zaatakowany słownie. Kiedy nie reagował na groźby i zaczepki, krewki 29-letni sąsiad wybiegł na ulicę i uderzył go łopatą w głowę. Poszkodowanemu udało się uciec przed agresorem na swoją posesję. W domu zalanego krwią 22-latka opatrzył znajomy, który natychmiast na miejsce wezwał karetkę pogotowia oraz policję. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.