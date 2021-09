Wieliczka. Ulica Reformacka idzie do przebudowy. Droga w rejonie DK 94 będzie zamknięta aż do jesieni 2022 roku

Ulica Reformacka - wąska, w najszerszych miejscach mająca najwyżej 3,5 m, kręta, pozbawiona chodnika, bardzo gęsto zabudowana - zmieni się w plac budowy 6 października. To inwestycja bardzo w Wieliczce wyczekiwana, ale jednocześnie bardzo trudna i powodująca ogromne kłopoty dla kierowców.

- Zastępcza organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Reformackiej jest już gotowa, przekazaliśmy ją teraz do zatwierdzenia w wielickim starostwie. Podczas prac utrzymany zostanie dojazd do posesji, ale ulica będzie całkowicie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Objazd do drogi 94 został wyznaczony przede wszystkim ul. Czarnochowską, a do centrum Wieliczki m.in. ulicami Prusa i Brodzińskiego, które są równoległe do ul. Reformackiej – powiedział nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.