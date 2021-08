Wieliczka. Uprowadzony kucyk wrócił do domu. Koniokrad wraz z kolegą usłyszeli zarzuty. Obaj staną przed sądem Jolanta Białek

Poszukiwana od 23 sierpnia Karmen cała i zdrowa wróciła do właściciela. Mężczyźni, którzy uprowadzili kucyka z zagrody przy ul. Wygoda w Wieliczce usłyszeli zarzut kradzieży materiały Policji Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dwuletni kucyk o imieniu Karmen, skradziony 23 sierpnia 2021 z posesji przy ul. Wygoda w Wieliczce wrócił w środę (25 sierpnia) do domu. Konikowi nic się nie stało, jest cały i zdrowy. Wieliccy policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mieszkańców Krakowa, mężczyzn w wieku 33 i 34 lata. Obaj usłyszeli zarzut kradzieży. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.