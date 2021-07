Wieliczka. Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe 2021: w solnych podziemiach i Zamku Żupnym

Letni projekt będzie realizowany w podziemnej ekspozycji muzeum, na III poziomie Kopalni Soli oraz w Zamku Żupnym, którego rodowód sięga XIII wieku. Początek wszystkich zajęć o godz. 11.

W podziemiach odbędą się warsztaty „Podróże małe i DUŻE” (27 lipca) oraz „Patroni są wśród nas” (3 sierpnia).

- Wakacje to czas podróży, małych i dużych. Niektóre z nich staną się wielką i niezapomnianą przygodą. Podziemna trasa Muzeum, to mały wycinek kopalni soli, ale zawsze jest to duża podróż po historii białego złota. Jakie znane osoby zwiedzały kopalnię, co zobaczyły, oraz jakie wrażenia wywarły na nich górnicze wyrobiska, dowiemy się w trakcie warsztatów podczas zmagań z różnymi zadaniami. Punkt wyjścia dla podróży będą stanowić mapy, nie tylko „podziemnego świata” - tak pracownicy Muzeum zapraszają na „Podróże małe i DUŻE”.