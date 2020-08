Wieliczka. Wraca nocne oświetlenie w mieście i gminie

Wieliczka. Obawy przed deszczem. Zabrakło dotacji na zabezpieczenie miasta przed powodzią

By ochronić Wieliczkę przed skutkami ulewnych deszczy potrzeba ok. 26 mln zł. Dokumentacja dla tej inwestycji powstała mniej więcej przed rokiem, po tym gdy ubiegłoroczne dwie majowe nawałnice wyrządziły w mieście i gminie szkody na ponad 15 mln zł. Nie był to ani pierwszy, ani o...