Wieliczka. Zamknięty nowoczesny punkt zbiórki odpadów. Mieszkańcy zirytowani

Nowy wielicki PSZOK, wybudowany za 2,337 mln zł, z pomocą dotacji unijnej (1,7 mln zł), jest na miarę XXI wieku. W obiekcie są m.in. rampa najazdowa oraz specjalne rampy wyładowcze, dzięki którym mieszkańcy przywożący śmieci, będą mogli wrzucać je z samochodu wprost do kontenerów. Nie brakuje wagi najazdowej oraz pomieszczeń warsztatowych i magazynowych, gdzie będą zbierane, segregowane i przetwarzane odpady.

Jednak jak mówią nam poirytowani mieszkańcy, obiekt który miał działać od września 2021 wciąż jest zamknięty, a osoby próbujące oddać tam odpady są odsyłane do zastępczego PSZOK-u (uruchomionego na czas budowy nowego obiektu w innym miejscu ul. Jedynaka).

- By otworzyć nowy PSZOK musimy wykonać jeszcze niewielkie poprawki w infrastrukturze związane z organizacją ruchu na nowym obiekcie. Czekamy też na dostawę sygnalizatorów świetlnych, które będą kierować ruchem na rampie. Kolejna sprawa to konieczność zatwierdzenia przez Radę Miejską nowego regulaminu PSZOK-u, co powinno nastąpić na najbliższej sesji, planowanej na początku listopada – takie przyczyny opóźnienia wylicza nam Krzysztof Kałuża, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wieliczce.