Wielka radość po wygraniu Amstel Gold Race, a teraz przed Michałem Kwiatkowskim kolejne wyzwania w prestiżowych kolarskich klasykach

Polski kolarz brytyjskiej ekipy INEOS Grenadiers w ubiegłym roku nie wygrał żadnego wyścigu, ale nie był to czas zupełnie stracony. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (celował w złoto, zajął 11. miejsce), a także Tour de Pologne (3. lokata w klasyfikacji generalnej) i Paryż - Roubaix (70. pozycja) czuł, że nie odstaje od rywali. Mistrz świata z 2014 roku wiedział, że niewiele brakuje, by wrócić do wielkiej formy, więc nowy rok rozpoczynał z ogromnymi nadziejami. Tymczasem w lutym zachorował na COVID-19, a gdy wrócił do zdrowia okazało się, że osłabiony organizm zbuntował się po raz kolejny, tym razem nie radząc sobie z wirusem grypy. Dla kolarza takie infekcje to bardzo poważny problem.

Jakby tego było mało, chorób nie ustrzegły się także żona i córka kolarza, co mocno wpłynęło na jego psychikę. Co tu dużo mówić - był przekonany, że z tak ciężko wypracowywaną zimą formą na wiosnę może się pożegnać. Z pierwszych planowanych startów wycofał się, a następnie 19 marca podczas wyścigu Mediolan - San Remo odpadł z grupki goniącej uciekiniera z peletonu, a na dodatek zaplątał się w kraksę na jednym z zakrętów i nie zdołał już dogonić czołówki, zajmując ostatecznie 16. miejsce. Następnie kilka dni później z powodu kłopotów zdrowotnych wycofał się z Volta a Catalunya.