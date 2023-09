Wielka tragedia w Zabierzowie. Nie żyje czteroletnie dziecko, które wpadło do zbiornika z wodą na terenie przedszkola Barbara Ciryt

KWP Kraków

Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do studni, nie udało się go uratować. Strażacy wydobyli je ze studni, ale lekarz stwierdził zgon.