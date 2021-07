Wielka Wieś. Moda na łapanie deszczu na własnej posesji. Program gminny wciąż cieszy się zainteresowaniem

Celem gminnego programu "Złap deszcz" jest oszczędzanie wody i gromadzenie jej podczas opadów deszczu. Rada Gminy Wielka Wieś co roku przeznacza część środków z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z małą retencją i udziela dotacji zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Połowę kosztów instalacji zbiorników na deszczówkę można otrzymać dzięki gminnej dotacji. Nabór do programu jest ciągły. Umowy podpisywane są w miarę posiadanych środków na dany rok. Wypełnione wnioski na dotacje można złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – osobiście, listownie lub poprzez ePUAP. Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej gminy (wniosek do pobrania: https://www.wielka-wies.pl/.../zlap_deszcz_wniosek.pdf).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska tel. 12 419 17 01 wew. 134 lub 184.