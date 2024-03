Wielkanoc 2024. W tym roku bez marnowania. Sprawdź przepisy w duchu less waste

Ciepłe lody z babki wielkanocnej

Babka to niekwestionowana królowa wielkanocnych wypieków. Gdy domownicy będą mieli jej już dość, wystarczy przerobić ją na… ciepłe lody.

Jeśli nam zostanie babka wielkanocna, można przerobić ją na… ciepłe lody. Cukier Królewski

Składniki:

250 g zeschniętej babki wielkanocnej

2 czubate łyżki serka mascarpone

2 łyżki dowolnego słodkiego kremu

3 tabliczki gorzkiej czekolady

1 łyżeczka cukru pudru

2-3 łyżki oleju

Lukier:

1 duże białko jajka w temperaturze pokojowej

180 g cukru pudru np. Królewski

3-4 krople soku z cytryny

Dekoracja:

suszone kwiaty

posypka cukrowa

Przygotowanie:

Zeschnięte ciasto z babki wielkanocnej kruszymy na drobny piasek do miski. Dodajemy mascarpone i krem. Wszystko dokładnie mieszamy na gładką masę. Masę wkładamy do foremek na cakesicles lub formujemy z niej kulki. Wkładamy patyczki i mrozimy minimum 3-4 godziny. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z dodatkiem oleju i cukru pudru. Przelewamy do wysokiego kubka. Zamrożone ciasto wyciągamy z foremek i zanurzamy w całości w czekoladzie. Następnie układamy je na papierze do pieczenia. Teraz czas na przygotowanie lukru w mikserze. Do misy wlewamy białko i na małych obrotach delikatnie je ubijamy, tak by powstała lekka pianka. Następnie dodajemy cukier puder i sok z cytryny. Na małych obrotach ucieramy lukier przez ok. 10-12 minut. Po tym czasie zwiększamy obroty i ucieramy jeszcze kilka minut, do uzyskania śnieżnobiałego koloru i konsystencji przypominającej gęsty klej. Wcześniej przygotowane lody z ciasta, wedle uznania, oblewamy lukrem oraz posypujemy cukierkową posypką.