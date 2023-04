Wielkanoc w Wieliczce. Dawny, zadziwiający zwyczaj - Siuda Baba szuka panien w okolicy ARCHIWALNE ZDJĘCIA Barbara Ciryt

Strażniczka ognia w okolicy Wieliczki była zawsze. To Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za kobietę z usmoloną sadzą twarzą w starych łachmanach. Do ludzi wychodzi raz w roku w Poniedziałek Wielkanocny. A na co dzień mieszka w podwielickiej Lednicy Górnej. Dziś zlot Siudych Bab organizowany jest na Rynku w Wieliczce, ale kiedyś Siuda Baba chodziła po chałupach, bo szukała w okolicy panien. Zobacz jak ten zwyczaj obchodzono w czasach przedwojennych. Mamy zdjęcia z 1935 roku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.